周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲5.87點或1.33%，為446.47點，延續了周一上漲1%的氣勢。

以銀行股為主的西班牙和義大利股市分別上漲2.4%和2.5%。

聯準會的貨幣政策會議將在周三結束，美國利率期貨資料顯示，在近期銀行業危機之後，聯準會可能會小幅地升息25基點。

銀行股續漲3.8%。在大跌55.7%之後，瑞信彈升7.3%，報0.88瑞士法郎，仍在歷史低價不遠。瑞銀(UBS)再漲12%。

瑞士政府採取支援銀行措施，在瑞士央行協調下，讓瑞銀收購瑞信，也讓人產生希望，認為近期內不會發生更廣泛的銀行危機。

同時之間，歐洲監管機關試圖阻止AT1債券市場的暴跌，稱這類債券的持有人只有在股東權益被抹去後才會蒙受損失，是與在瑞信發生的情形不一樣。

作為合併計畫的一部分，170億瑞郎的AT1債券被減記為零，讓持有人感到震驚。一般在公司倒閉後能拿到錢的問題上，股票持有人通常被排在後面，但這一次他們總共會獲得32.3億美元。

歐洲的銀行股在本月至今仍下跌了12.7%，為表現最弱的板塊。

萊茵集團(RWE)升1.4%，報38.9歐元；該家德國能源公司說，將提高派息，擴大對再生能源的投資。

蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)升4.5%，報6.58歐元；稍早媒體指出，該重工業集團有意分拆其鋼鐵業務。