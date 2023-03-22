日本歷史最為悠久的報紙每日新聞（Mainichi Shimbun）指出，受到俄烏大戰尚未停歇，以及日圓匯價孱弱的影響，日本物價節節攀升，也出現40多年來從未見過的通貨膨脹。

此調查發現，日本受訪者有超過兩成認為電費漲很大，好險現在寒冬時期已過。再來約有15%覺得食物與日常生活必需品變貴，有些人還特別點名雞蛋。其次是汽油以及取暖用油，還有人說水費與瓦斯費的負擔也很重。

去年4月左右，日本也有一份類似的民調，當時，幾乎沒有民眾說雞蛋很貴。不過，在全球禽流感擴散，還有俄烏戰爭導致雞隻飼料成本大增下，才使得雞蛋不僅貴參參，甚至有錢也不一定買得到。

繼元月來到破紀錄的高點4.3%之後，日本政府表定23日公布當地2月消費者物價報告，一般認為可能還是會在高檔盤旋。專家學者認為，不少大型日企已幫員工加薪，日本未來的通膨若要看到大幅度下降，恐怕不太容易。