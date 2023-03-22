前總統馬英九將於27日率團赴中國大陸祭祖、交流，成為70多年來第一個訪陸的卸任總統，然而馬英九此行卻不配槍、對方也以「馬先生」稱呼，被外界質疑矮化國格。國安局長蔡明彥表示，不配槍不會有尊嚴的問題，都會依照每一次不同狀況就安排。

蔡明彥今日出席外交國防委員會就「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」報告與被質詢。

在會前被問及馬英九赴陸的維安時，蔡明彥表示，針對馬英九到中國大陸訪問，相關特勤維安配置都跟馬英九辦公室、基金會都保持非常密切的聯繫，那國安局的目的是希望現任元首出訪維安都可以非常順利，相關細節目前還在規劃跟執行當中，按照慣例會把每一個細節特別是維安人員的器械配戴問題在這個時間點不會做太多說明。

蔡明彥說，針對相關兩岸交流，因為馬英九已經解除境管，他只要事前事後有跟總統府進行申報，並且配合兩岸人民關係條例相關規定進行，應該就能進行相關訪問。至於不配槍會不會尊嚴掃地？蔡明彥則回應「不會」，一般卸任元首進行訪問，都會依照每一次不同狀況安排，像是前副總統連戰卸任後14次出訪，其中只有1次配槍，另一位前副總統蕭萬長則完全沒有配槍。

而媒體最後喊話「不配槍是國安單位的建議嗎？」蔡明彥對此則沒有回覆。