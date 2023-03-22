有鑑於韓國女團BLACKPINK來台開唱衍伸出的種種風波，知名製作人詹仁雄前(20日)在臉書發長文，分享台灣女團的慘烈現況，其中一句「只剩Hebe還沒小孩」引來網友不滿，但他隨即回應指的是還有時間心思花在歌迷身上。而昨深夜，田馥甄也發文了，其中說道「肆無忌憚、口無遮攔」，雖沒明確說主詞是誰，最後又強調「今日學習：用慷慨成就圓滿」，引來外界好奇是否算隔空回應詹仁雄的失言。

詹仁雄日前發長文揭露台灣公關票真相，強調其實圈內人都知道，提前買票及搶到好位置不難，更分享，其實許多演唱會為了確保不賠錢，事前都會找好贊助或請特定廠商購買，導致開賣時只剩不到5成的票券，而這也是許多演唱會一開賣就會秒殺的主因。

詹仁雄日前發文，因點名到田馥甄意外掀起爭論。（圖／中時資料照片）

話鋒一轉，詹仁雄表示，明明華語市場應該比韓語大數十倍，卻已經整整20年沒有新的偶像女團，「重點是SHE 只剩喜碧還沒小孩」，怎麼看都不合理，因此希望可以打造出新的傳奇性女團，對此，有網友不解問：「我覺得大可直講繼SHE之後台灣長達二十年沒有女偶像團體，硬是要用SHE只剩HEBE還沒小孩來舉例，就問沒小孩是怎麼了嗎？」

對此，詹仁雄解釋：「表示她還能繼續全心在歌迷身上，有道理嗎？小孩很花時間的」，強調沒有其他的意思，而田馥甄昨晚發文寫下：「春分，春花開，春睏來，肆無忌憚，口無遮攔。今日學習：用慷慨成就圓滿，事緩則圓，人緩則安，語遲則貴，望皆大歡喜，又不失自己，是為人生大智慧，馥甄加油！」似乎像是回應莫名被點名的風波，粉絲也為她打氣說：「馥甄加油。說的真有道理，事緩則圓這句很重要，人們都過於忙碌生活了，需緩緩。晚安」、「春天到了~適合開演唱演唱會的日子」、「馥甄就是可愛的小朋友」、「望皆大歡喜又不失自己，不論如何還是希望妳可以儘量自由的做妳自己，馥甄加油」。