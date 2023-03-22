69歲演員崔浩然出演中視電視劇《愛在明天》一炮而紅，立刻收到7檔連續劇的男主角邀約，深受觀眾的喜愛，早期還曾拿下電視金像獎最受歡迎男主角。原本已經半退休的他漸漸淡出螢光幕前，不過近日收到影集《角頭》擔任一角，他的狀態隨之曝光，白髮蒼蒼身形消瘦的模樣，令不少網友震驚心疼，留言「要他多多注意身體」。

近日，網紅「鳳梨」吳泓逸近日在臉書發文王識賢主演的影集《角頭》在嘉義拍攝，他盡地主之誼進行協助，發便當、送飲料，順便看看演的角頭跟真的角頭哪裡不一樣。此外，他還曬出王識賢、高捷、黃鐙輝、崔浩然等主要演員合照，令網友興奮不已。

其中，崔浩然自2019年演出《多情城市》後，4年未出現螢光幕，當時他出演八點檔演奸商時，滿頭黑髮、神清氣爽。如今同框鳳梨的新的照片中，他已頭髮全白而且身形暴瘦，照片震驚不少粉絲，轉PO到相關討論社團，引起一陣討論。

粉絲紛紛心疼留言：「崔哥好久不見」、「怎瘦那麼多，要多多注意身體喔」、「浩然哥最近怎麼瘦了」、「吃胖一点」、「多吃多喝，補充體力」、「帥哥瘦了保重」、「崔哥太瘦囉！要稍微吃胖一點會更好看」。