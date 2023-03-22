今（22日）起進入農曆閏二月，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖豬、生肖蛇在閏二月財運將超級旺，不僅投資上會有不錯的表現外，買彩券也能輕易中獎；另外在事業方面可在貴人幫助下，能力獲得提升並受到老闆肯定，進而升職加薪。

▍生肖鼠

生肖鼠在閏二月將受財神眷顧，近期在投資上會有不錯的機會出現，而獲得一筆豐厚的獎金外，事業上在貴人的幫助下，拿下公司期待已久的案子，能力備受老闆肯定，進而升職加薪。

▍生肖豬

生肖豬在閏二月財運將超級旺，有機會在月底賺取可觀的業績獎金，使他們在資金上能更加活用。另外做生意的人近期收入會逐漸地步入軌道，且在朋友的幫助下獲得許多合作機會，得到不少的錢財，可好好把握。

▍生肖蛇

生肖蛇在閏二月偏財運將超級旺，購買彩券能輕易中頭獎，甚至可提早過上退休生活，非常幸運。另外在工作上能帶領著團隊向前，每個項目都能做得盡善盡美，獲取更多獎金。