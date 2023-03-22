台大醫院婦產科主治醫師施景中個性溫暖，又有仁醫稱號，製作人暨導演汪怡昕表示，拍攝電視劇《國際橋牌社》時曾邀請施景中客串，施景中向台大醫院申請4次都被拒絕，汪怡昕說雖然很可惜，但過程中施景中不嫌麻煩且不斷地給他鼓勵支持，讓他感動不已，直呼「溫暖力挺超乎想像」。

汪怡昕昨（21）日於個人臉書指出，拍攝《國際橋牌社》時受到許多人幫助，其中一位隱形戰友是台大醫院婦產科醫師施景中。他說當初邀請施景中客串電視劇，施景中坦言並不想客串演出，但是能幫助拍出好的台灣故事，就一定全力相挺。

汪怡昕表示，因施景中身分關係，拍攝必須向醫院報備，程序上有些繁瑣，第一次申請遭台大醫院以「與現行法規不合，卡在身兼教師兼職法規，兼職內容與本身專長及研究範疇不符」為由回絕，但施景中沒有放棄，後續3次又用不同的法令和規定、填寫資料和醫院溝通。

期間施景中曾向他說「有人願意說台灣人自己的故事，怎麼會麻煩？」、「只要能幫到1分，我就不會放棄」，讓汪怡昕又驚訝又感動，「因為這位前輩的溫暖和力挺，超乎我們的想像。」他說，最後施景中還是沒有辦法參與演出，雖然感到扼腕，但施景中的溫暖卻讓他銘記在心。