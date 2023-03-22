台中市長盧秀燕針對台中市最常發生的「假投資詐騙」、「愛情詐騙」以及「ATM解除分期付款詐騙」等，提醒市民不要受騙上當。（台中市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

全民普發6000元政策「登記入帳」」22日開跑，台中市警方呼籲，詐騙集團可能藉此廣發釣魚訊息，提醒民眾共有5種發放方式，如欲線上登記可以在3月22日上午8時上網輸入網址「6000.gov.tw」，切勿隨意點擊不明連結及簡訊，以免還沒領到現金反而先遭詐騙破財，在此也提醒民眾，如遇有任何疑問請隨時撥打165反詐騙專線查證。

全民普發6000元政策目前規劃發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，方便民眾領取。繼「阿昭署長」宣導防詐後，「媽媽市長」盧秀燕也量身錄製防詐影片在社區治安會議上播放。

台中市長盧秀燕透過溫柔的嗓音，分別針對台中市最常發生的「假投資詐騙」、「愛情詐騙」以及「ATM解除分期付款詐騙」等，提醒市民不要受騙上當。

一、假投資詐騙：詐騙集團透過臉書、IG、LINE群組投資邀約，或假冒電視名嘴、名人進行招募時有所聞，提醒聽到保證獲利、穩賺不賠、高報酬率等等這些關鍵字就有可能是詐騙，千萬不可聽信。

二、愛情詐騙：尋找真命天子或天女，小心會碰到詐騙集團，許多人會上網交朋友，但是要當心對方利用各種話術騙取錢財，只要提到借錢、投資或者是匯款這樣的敏感字眼，就要特別小心，很可能有詐，網路交友千萬要記得保護自己，切記不要透露個人的資料，也不傳送私密的照片，避免成為詐騙受害人。

三、ATM解除分期付款詐騙：習慣網路購物的朋友請注意，接獲電商或銀行業者通知，要求前往操作ATM解除設定時，一定要小心，因為這就是詐騙，ATM僅「提款」跟「轉帳」功能，不能夠解除分期付款或者是退款，如果有銀行業者或電商要求你這樣做的話，可能就是詐騙。

為面對面傾聽在地的聲音，台中市政府警察局第三分局日前於台中樂成宮辦理旱溪里社區治安會議，邀集里長郭松益、公寓大廈管理委員會、保全、民防、守望相助隊等社區民眾及協勤民力與會，分局長吳銘淵表示，藉由與民眾面對面接觸，瞭解並解決地方上治、交安問題。