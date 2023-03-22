前總統馬英九將於3月27日前往中國大陸祭祖、交流，有媒體人觀察到民進黨人士對此的態度不一，形容他們是「焦慮到精神分裂」。

馬英九赴陸的消息傳出後，無論總統府或民進黨立院黨團，態度都算中性，《中評社》記者鄭羿菲撰文指出綠營之所以如此，是因為若不斷批評馬、導致兩岸關係緊張，2024年大選恐怕會再度上演2022年九合一選舉的戲碼，也就是選民因民進黨過度強調「抗中保台」而摒棄他們。

相較於總統府和民進黨立院黨團，行政院長陳建仁的態度則有些微妙，他昨（21）日面對藍委陳以信質詢時，表示馬英九返鄉祭祖是人之常情，行政院給予祝福，但在被綠委王美惠質詢時，卻又說馬是要去敵對國家，甚至提醒馬要思考，會否成為統戰工具。

鄭羿菲分析，陳建仁對陳以信的謹慎回應是官方態度，但和王美惠則是互相取暖、說出真心話，且陳建仁在被綠營同志質詢此議題時若不罵上幾句，難以滿足基本教義派支持者，總統蔡英文恐被掀桌，而從陳建仁如此兩極的態度，也能看出民進黨因馬英九赴陸一事焦慮到精神分裂。