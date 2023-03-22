大陸知名女星楊冪與香港男星劉愷威曾在2014年結婚，並共同育有一女「小糯米」，但兩人的婚姻僅維持4年就宣告破局，離婚後孩子則由男方撫養，而楊冪雖工作忙碌仍經常飛往香港探視女兒。不過近日楊冪被人發現與父母一同現身香港機場及飯店引發媒體關注，而香港媒體也爆出他們會急忙趕到香港疑似是與劉愷威的現任女友李曉峰懷孕有關。

據了解，48歲的劉愷威去年到大陸參加《披荊斬棘的哥哥》的節目錄製時，在朋友的介紹下認識了現年40歲的李曉峰，女方雖也曾離過婚並育有一名兒子，但個性大方、爽朗，兩人很快就走在一起，多次被狗仔拍到一同外出散步，之後也大方宣布戀情。只是沒想到兩人交往才1年就傳出女方疑似已懷孕2個月，之後可能嫁給劉愷威，讓小糯米的地位可能會因此受到影響。

而根據香港媒體的報導，楊冪這次會帶著父母一同出現在香港，疑似就是要協調女兒扶養權的問題，她還被拍到帶著樂高玩具探視女兒，希望能獲得女兒的喜愛。不過，劉愷威的爸爸劉丹日前接受媒體訪問時，透露沒有見到楊冪，但對李曉峰卻讚不絕口，而被問到她疑似懷孕2個月時，劉丹則表示樂觀其成，期待好消息，並沒有正面回應傳聞是否屬實。

另外，值得一提的是，李曉峰曾在先前熱播的電視劇《愛的二八定律》中飾演楊冪閨密，如今卻有可能成為楊冪前夫的妻子，這尷尬又複雜的關係也讓外界相當好奇他們接下來的發展。