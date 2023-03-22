展望後市，美食-KY去（2022）年第四季繳出季增表現，逆轉2022年前三季以及2021年、2020年同期的走勢，法人樂觀預期美食-KY2023年毛利率將回升。另美食-KY兩週前已公布2023年前二月累積自結營收34.1億元，較去年同期成長5.4％，去年下旬開始，連續七個月繳出營收正成長，也是五年來同期最佳年增表現，代表美食-KY動能逐漸加溫。法人認為，疫後隨85度C主要市場店數增加以及同店成長的展望，獲利成長空間值得期待

儘管2022年受到主要市場Covid-19封控影響，美食-KY上半年出現罕見的單季虧損，拖累全年度獲利年減56％；但下半年在美國市場加速成長、大陸市場轉虧為盈的帶動下，稅後淨利已較上半年跳升五成，谷底反彈。分析第四季單季財務表現，合併營收年增2％，動能穩定改善。而在大通膨時代，攸關品牌定價能力的毛利率，第四季繳出季增表現，逆轉2022年前三季以及2021年、2020年同期的走勢，法人也因此更樂觀看待2023年毛利率的回升。

疫後美國市場復甦，預期美食-KY將受惠加速展店帶動營收持續成長。在美國85度C門市的日均來客數過去幾個月不斷走揚，二月份已回到2020年初以來的新高，有效帶動當地營收改寫同期新高。對比2022年的高基期，北美市場今年前二月累計合併營收較去年同期仍強勢成長超過三成。加計今年預計陸續開出的全新北美門市，樂觀看待2023年的成長空間。

美食-KY在大陸市場營收動能，也開始有顯著改善，前兩月合計，年減幅度收窄至低個位數，是2021上半年以來的最佳表現。中國大陸第一季也開始看到總體景氣復甦跡象，烘焙、飲料等民生必需消費的動能有機會逐季改善，若加上85度C重啟門市展店腳步，以及單店營收的回升，美食-KY烘焙旺季的營運表現值得期待，可望助攻美食-KY合併營收表現。