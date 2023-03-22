普發現金6,000元今日（3月22日）開放民眾上網登記，晶華國際酒店集團旗下台北晶華、晶英以及捷絲旅等3個品牌、11間酒店亦聯手推出「政府發現金 全民遊晶華」住宿餐飲專案，提出多款以6,000元為消費單位的出遊以及美食方案，並加碼各式折扣優惠以及入住禮遇，邀請全民共享這難得的政府紅利。官網訂房加購高鐵票另有7折起的專屬優惠，從台北、台南到高雄、亦或是宜蘭礁溪與花蓮，環遊寶島的行程中都有晶華旗下酒店可供選擇。

位於台北市中山區的晶華酒店針對「政府發現金 全民遊晶華」活動推出的專案是6,000元入住 14坪豪華客房乙晚、贈送入住當日柏麗廳自助下午茶以及翌日早餐各兩客，栢麗廳除了被CNN評選為「台北必吃自助式早餐」外，近日更與「米其林綠星推薦餐廳-小小樹食」聯手打造健康蔬食餐檯，是饕客級旅人暢遊台北時的最佳選擇。6,000元的餐飲優惠則是搶先推出每年旅展都暢銷熱賣的栢麗廳以及泰市場海鮮自助餐廳的四人或雙人餐券套票，最高價值8,624元，賣價6,000元等同直接打7折。

全台唯一座落在山林國家公園內的太魯閣晶英酒店則推出兩人成行、每人6,000元入住行館儷人客房的優惠專案，房客可享翌日早餐以及行館交誼廳專屬禮遇和免費客房迷你飲品吧，春暖花開之際，正適合安排一趟親近大自然的山林遊程。港都首選藝術精品酒店並於國際獲獎無數的晶英國際行館也有參加此次的優惠活動，兩人同行每人6,000元可以入住御質行驛一晚含雙人養生晨食 ，每房加贈2,000元 UKAI餐廳餐飲抵用金。

位於南藝復興重鎮-台南市中心區的台南晶英酒店開放6,000入住海東家庭客房，除了贈送早餐之外，還有HAPPYHAIR專業洗髮＋雙效奇肌Hair Spa體驗券一張或免費升等16坪小西門家庭套房兩中床好禮二選一，一位11歲以下兒童可以免費入住並享早餐。擁有北台灣唯一無邊際溫泉泳池的礁溪晶泉丰旅推出雙人入住泉思溫泉套房每晚6,000元，贈送三燔礁溪輕日式自助早餐和特定時段Happy Hour無限暢飲，12歲以下兒童1位不佔床免費入住含早餐。

全台捷絲旅共有6館參與此次晶華酒店集團所推出的全民普發現金住房優惠，包含捷絲旅台北三重館、台南館、高雄站前館、花蓮中正館等四館均推出「買1晚送1晚」超值方案，連續入住三天兩夜每房每晚只要3,000元，台北林森館則是以「買2晚送1晚」的優惠吸客，住宿期間可享免費客房升等，每日亦加贈Just Café自助式早餐。主打親子同遊的宜蘭礁溪館此次主打「買房送餐」，每晚6,000元可入住溫泉家庭客房一晚，加贈2大2小翌日Just Café輕日式早餐和三燔礁溪晚餐壽喜燒吃到飽，平日周一至周四入住，更有機會享尊榮升等12坪寬敞「源 日式家庭溫泉客房」，全家共享房內專屬超大溫泉浴池。