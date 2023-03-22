美國白宮當地時間20日表示，華盛頓和北京正在討論美國財長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）可能對大陸進行訪問。大陸專家表示，白宮的表態表明，中美經貿相互依賴程度很高，這一客觀事實說明中美之間需要合作，美方不能一味尋求競爭對抗。

白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）20日表示，正在與大陸討論葉倫和雷蒙多前往商討經濟議題的潛在訪問。法新社稱，一旦成行，將是美中關係2月因為「氣球事件」下滑以來，兩國間最高級別的訪問。他還表示，依然希望讓美國務卿布林肯訪問北京。「我們保持這些溝通管道暢通很重要，尤其現在是（關係）如此高度緊張的時期」。

大陸《環球時報》報導稱，這並不是美方就相關人士訪陸首次放風。2月8日，葉倫曾對記者表示，加強與大陸在經濟領域的溝通交流非常重要，「我仍然希望能夠訪問大陸，與經濟領域的同行會面」；3月2日，美國商務部長雷蒙多也透露，她考慮在今年訪問大陸。

大陸外交學院國際關係研究所教授李海東21日對《環球時報》表示，白宮方面的表態說明，美方確實有派葉倫和雷蒙多訪陸的意願，而且中美雙方經貿團隊之間非常可能已經就此事在進行協調。「中美雙方經貿領域的可合作空間很大，而且美方對華有非常大的市場需求」。據美國商務部2月7日發佈的數據顯示，2022年美國和大陸貨物貿易總額達6906億美元，創歷史新高。

「經貿依然是中美關係的壓艙石，『中美誰都離不開誰』很重要的原因就是經貿中相互依賴程度很高，這是一個客觀的現實」，李海東表示，正是基於這個現實，中方強調中美之間需要合作，美方不能一味尋求競爭對抗。而美方的對陸政策一貫傾向於把經貿問題武器化和地緣政治化，這就使得中美經貿領域中的關係變得不順暢起來。

《環球時報》引述新加坡《聯合早報》報導稱，美國對大陸近期出現時而強硬時而和緩的兩種態度，並引用學者的觀點指出，美國外交政策的這種兩面性存在已久，既是允許多元聲音存在的體現，也是對外採取「胡蘿蔔加大棒」的一種外交手段。實際上，美國對許多國家也採取同時施壓與示好的外交策略。

對此，李海東認為，美國對華政策「時軟時硬」表明，美方在摸索究竟如何與中方打交道，才能使中方沿著美方確定的方向走，而恰恰是美國這種投機和功利主義的對陸政策，導致雙方該合作的議題變得困難，有矛盾的問題更加擴大化。

李海東說，「中美關係中存在的問題來自美國。我們依舊強調，美國應當基於兩國經濟高度相互依賴，以及全球化進程中兩個大國相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，致力於推動中美關係健康穩定發展」。