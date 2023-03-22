升息一年，七都房價漲幅以桃園楊梅居冠，緊追在後的則是高雄鳳山，兩區皆有2成以上的漲幅。首先楊梅原先就有不少企業廠辦，近年又受惠台商回流，帶來大量就業機會，加上坐擁火車站及五楊高架，交通便捷，尤其五楊高架未來將延伸至頭份，除了既有的台北客外，也將吸引新竹客自住或投資出租買盤，拉抬當地房市行情。

漲幅同樣超過2成的還有鳳山區，今年房價正式突破2字頭，鳳山為高雄人口最多行政區，生活機能相當成熟，除了既有的捷運橘線，未來還有黃線行經，聯外交通則有國道1號與通往屏東的88快速道路，建設方面則有鳳山火車站空中鳳城、大東文創之星、三井LALAPORT等商場規劃，在人口紅利及建設利多下，房市持續熱絡。

接著則為新北市汐止區，今年房價逼近4字頭，汐止與相鄰的南港、內湖相比房價具有相當優勢，因此有半數的買盤來自台北客，區域未來還有民生汐止線及捷運基隆線等建設題材，可望改善汐止對外交通不便的痛點。緊追在後的則是台中精華區西屯，該區不僅是市政府所在地，周邊百貨商辦林立，加上中科大量就業人潮，替西屯帶來龐大購屋需求；此外，該區除了既有的七期豪宅聚落外，最令人矚目的水湳經貿園區也坐落於此，發展備受期待。