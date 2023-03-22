下月5日就是清明節，許多人已陸續前往掃墓，命理師谷帥臻在《旺好運》風水專欄寫下掃墓禁忌，提醒當天臉色發黑者別去掃墓，在掃墓時別直呼同行者的全名，也切忌嬉戲、講髒話。
谷帥臻列出掃墓8大禁忌
●臉色發黑不要去掃墓
掃墓當日一早先照鏡子，檢查自己整臉有沒有「暗黑」或「烏黑」，包括上額兩眉中心的「命宮」、鼻子上段山根的「疾厄宮」，如果出現黑氣或沒有光澤，表示最近運勢較低，建議不要至墳墓陰地；若一定要去掃墓，務必保護自己，可隨身攜帶「五色線」、「保身符」、「紅包」化解。
●淨身的植物還帶回家
許多人去殯儀館或墓地、塔區之前會放抹草或榕樹葉在身上，結束後記得於中途丟棄。
●掃墓行進路徑要小心
掃墓若經他人墳墓，務必繞道，不可直接踩到墳；不小心踩到一定要記得道歉。
●不要直呼同行者全名
掃墓時一般不會直呼同行者全名，容易引來好兄弟跟回家，通常會以對方綽號、小名來做代稱，避免影響運勢。
●不要碰到他人墳墓區
掃墓中途休息，忌諱直接跨越至他人墳墓區，或坐在墳墓上休息。
●掃墓前先上廁所
掃墓前記得先上廁所，尤其是男生，不要隨意在墓區小便，對該處祖先不敬。
●不嬉戲講髒話
掃墓時應秉持著尊敬嚴謹的態度，不要誇張的說話，像是輕蔑、嘻笑、怒罵、亂跑亂碰，或許自家祖先不在意，但隔壁祖先可能會不開心。
● 掃墓不專心不莊重
一年就這1、2小時追思祖先，如沒什麼大生意要談，盡量不要在墓地講手機談公事、聊天。掃墓務必專心祭祖，保持肅穆莊重。
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