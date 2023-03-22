隨著人口老年化，銀髮重新就業需求增加，為協助銀髮族重返職場，勞動力發展署中彰投分署去年7月成立銀髮人才資源中心，不到1年時間已成功推介6000名中高齡者就業，今年更結合麥當勞、7-11及全家便利超商等，22日至28日將舉辦徵才及講座活動，邀中高齡民眾參加。

銀髮者倡議講座中學員分享老年再就業的好處。(中彰投分署提供)

中彰投分署指出，銀髮人才資源中心結合3大服務業，推出3場徵才、3場講座，率先登場的是7-11人資部林宸碩經理，將以「人生百味銀力就位」為題主講，呈現統一超商透過結合門市舉辦不老店長體驗活動等方式，提供中高齡教育訓練流程，並協助中高齡者再進入職場的信心。

全家便利商店有限公司人力資源部部長宋啟辰，則將以「銀家好企業打造新世界」為題主講，展現該企業對橘世代就業人口開設的相關課程，幫助銀髮族應徵者更快了解工作內容；麥當勞人資部經理劉香麟則以「銀力有期盼就業不嫌晚」為題主講，盼藉由友善環境、福利保障等，為重返職場的中高齡族群開啟另一扇窗。3場講座後都舉辦徵才活動。

中彰投分署長劉秀貞表示，中高齡及高齡人力就業政策鼓勵銀髮者重返職場，且支持退休後再就業，中分署將持續辦理相關銀髮者倡議講座，分享退休後再就業趨勢及運用經驗，幫助銀髮人才調整重返職場心態、重啟自信及提升自我價值。

中彰投分署強調，分署持續為銀髮族充電續航，特別與3大服務業合作，其中3月1日才發布全面調整管理組薪資的麥當勞，也特別對中高齡族群招手，盼協助銀髮族續留職場，促進社會參與及世代間的互動交流，開創理想第二人生。