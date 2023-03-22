112學年度大學繁星推薦21日放榜，台中市華盛頓高中錄取率逾7成，國立大學及醫學大學逾5成，多名學生錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖大學，榜單再創高峰。同時海外升學表現卓越，一舉拿下10個國家、超過170所頂尖名校錄取名額，獲得高達6300萬新台幣獎學金，也是再創新紀錄。

今年華盛頓高中學測成績達到頂大錄取標準共80人次，各科達頂標成績共140人次，達前標成績共279人次。繁星推薦醫學系通過上榜同學，即是當年捨棄第一志願選擇就讀華盛頓高中的吳建鋒、劉柏辰、及葉羿辰，三人在這次的學測成績表現優異，已獲台北醫學大學、中山醫學大學、高雄醫學大學醫學系第一階段考核；校方也啟動輔導，盼能助學生達成目標順利錄取理想醫科。

而呂俊葳、連亭雅順利錄取國立台灣大學國際企業學系、國立清華大學計量財務金融學系；黃存睿、涂易之錄取國立陽明交通大學，溫浩維取成功大學。

華盛頓中學高中部不只在國內升學成績亮眼、海外留學再創佳績，國內部學生鄭景元同時申請海外名校，已提前錄取加拿大排行前10名的Simon Fraser University工程科學應用科學系。

國際部學生則美國加州大學9所大學分校中，拿下7所分校，其中就包括了全美第15名的加州大學洛杉磯分校（UCLA）及全美第22名的加州大學聖地牙哥分校（UCSD）等分校。

其他錄取的世界頂大，還包括：世界排名第6華盛頓大學、加拿大排名第1多倫多大學、加拿大排名第2英屬哥倫比亞大學、澳洲排名第1墨爾本大學、日本名校早稻田大學，以及新加坡南洋藝術學院、美國普瑞特藝術學院、芝加哥藝術學院、紐約視覺藝術學院及薩凡納藝術設計學院等世界知名藝術設計大學。

華盛頓高中校長劉一欣表示，華中致力於找出每個孩子的亮點，國內升學、海外留學成果豐碩，108課綱政策上路後，學校扎實的課程發展和客製化升學輔導，提供孩子精準且多元的升學管道，讓孩子們築夢踏實。