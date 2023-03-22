為讓學校有更加完善的教學空間，教育部國教署推動「空間活化補助計畫」，協助各高中改善及活化校園空間，111年度補助240校，補助2億1517萬9000元；112年度計畫補助292校，核定補助2億5328萬4000元。

教育部國教署說明，為協助各校更了解計畫內容，每年度皆舉辦「空間活化補助計畫」分區說明會，不僅建議學校從既有空間進行改善，將傳統老舊教室改造成具有共用性質的多功能教室，並更詳細說明採購相關實務運作，協助學校順利執行計畫。

例如國立北門農工運用空間活化經費，將「造園科教室」進行通風及照明改善、牆面及地面整修，並重新規劃教室收納及展示空間，大幅提升教室使用彈性；不僅可供造園科課程使用，還可做為部定修專題實作課程教室。

國立草屯商工將老舊教室改建，運用木作元素讓教室風格煥然一新，並透過水墨畫大圖輸出，營造出古色古香的典雅感覺；改造後的教室，除了做為國文科的專科教室，也可供全校師生進行多功能的運用。

教育部國教署表示，學校經由該計畫所改造的教學空間，除滿足師生需求，也可活用於各項校內活動。透過「空間活化補助計畫」的執行成果填報及訪視，各校展現卓越成果，將持續鼓勵學校踴躍申請，打造更優質的教學空間。