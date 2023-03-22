新北市蘆洲有名年約30歲男子正要騎車出門的時候，正巧撞見一條龜殼花迅速的鑽進機車前蓋，嚇得他趕緊求助，最終消防人員趕緊以捕蛇夾將龜殼花取出，解除虛驚一場。(黃敬文翻攝)

我的機車裡有蛇！新北市蘆洲有名年約30歲男子正要騎車出門的時候，正巧撞見一條龜殼花迅速的鑽進機車前蓋，嚇得他趕緊前往機車行找技師求助，不過最後由於技師擔心被蛇攻擊，最後騎士再騎機車前往鷺江消防分隊求救，消防人員見狀趕緊以捕蛇夾將龜殼花取出，解除虛驚一場。

據了解，這名男子昨(21)日下午5時準備騎車出門，結果突然看見一條蛇鑽進機車裡面，嚇得他趕緊前往機車行求救，機車技師將機車前蓋取下後，赫然發現有條長約50公分的蛇盤據其中。

但技師見狀也不敢輕舉妄動，機車騎士只好再將沒有裝上前蓋的機車，直接騎到鷺江消防分隊求助，消防人員發現盤踞在機車裡面是毒蛇龜殼花後，立刻用捕蛇夾小心翼翼將龜殼花取出，放入置蛇籠後通報動保處前來處理，所幸沒有釀成人員咬傷，機車騎士道謝之後也趕緊回機車行將機車恢復原狀。

新北市第三消防大隊長陳志德表示，近日天氣氣溫逐漸回暖，許多蛇類或蜂類出沒的機率增加，若住在山區或郊區的民眾應特別注意此類動物，牠們較多出沒於陰暗潮濕或雜草叢生之處。

他指出，雖然新北消防局於2018年起已將捕蜂捉蛇之業務回歸於動保處處理，但若是遇到有人身危急之時亦能求助於消防隊協助處理，此次完成任務也深獲民眾感激，另動保處前來抓蛇之際亦表示，最近不知為何原因龜殼花頻繁出沒，提醒遇到蛇出沒時應冷靜處理，避免因驚嚇而造成攻擊咬傷，民眾要多加留意自身安全。