中華隊在WBC世界棒球經典賽對上古巴，雖然以1比7分止步、無緣前進東京，不過仍讓許多人認識台灣棒球及「經典女孩」啦啦隊，其中樂天桃猿所屬啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」更是重磅宣布引進南韓人氣啦啦隊成員李多慧，消息曝光後有網友甚至拿李多慧與林襄比較，直言李多慧直接「海放林襄」。

樂天女孩第8位成員揭曉！韓籍隊員李多慧曝光掀熱議

樂天女孩上週五（17日）在臉書正式宣佈，除了24位女孩及禹菡、儷軒、心韻、李昀、芷軒、凱伊、溫妮外，另加入第8位成員「李多慧」作為樂天女孩，來自南韓的李多慧從中學起就夢想成為全北現代汽車足球俱樂部啦啦隊成員，後來在2019年以韓國職棒起亞虎啦啦隊隊員身份出道。

不過去（2022）年李多慧卻因一夕爆紅被暗指影響啦啦隊運作，李多慧宣布退出後，在今（2023）年正式加入樂天女孩，她也特別選擇韓國國際碼「82號」作為背號，希望帶給球迷快樂的同時也會被大家牢牢記住。

李多慧在韓國為什麼不紅？網友指出背後2原因

李多慧入主樂天女孩的消息曝光後，旋即有許多鄉民在PTT上拿林襄與李多慧做比較，有一名網友就指出李多慧IG追蹤人數截至目前為止僅70.6萬人，相比林襄擁有161.8萬人追蹤、峮峮擁有92.8萬人追蹤，人氣顯然還有段距離，讓鄉民們紛紛留言表示「林襄＞李多慧，不服是你的審美觀有問題」、「南韓真的紅的隨便一個都比周杰倫多，在南韓58萬真的算很少」，不過也有網友指出原因，「韓國偶像多啊，啦啦隊能吸引的目光有限」、「反正我今天IG加了XD」、「所以才要來台灣發展啊」、「因為人家韓國是重視球隊啦啦隊」、「那是因為人家韓國球團，沒刻意捧啦啦隊」。

林襄、李多慧誰比較紅？網路聲量、探索概念告訴你

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一個月「林襄」、「李多慧」網路聲量趨勢，可以發現林襄總聲量高達71,763筆、李多慧則為23,331筆，不過在3月17日樂天女孩正式宣佈李多慧成為第8名新成員後，不僅林襄在底下留言「天花板」，許多球迷也紛紛引頸期待「重大補強，這太可愛了！樂天沒有最強，只有越來越強！」、「樂天女孩已經是啦啦隊冠軍了，接下來就是職棒冠軍了，樂天加油！」、「中職史上最大補強」，李多慧當日網路聲量也瞬間超越林襄，來到13,589筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從近一個月「林襄」、「李多慧」探索概念，也能發現除了樂天女孩、李多慧等字詞外，也出現「海放林襄」，李多慧在舞蹈實力備受台灣人認可，有網友甚至直呼是海放同為樂天女孩的成員林襄，讓不少網友表示「她來了就真的完勝了...」、「真正的啦啦隊，應該是以舞蹈動作表演才是本體」、「李多慧完勝」，讓「海放林襄」成為網路上當紅話題之一。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月18日至2023年03月19日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林襄、李多慧』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。