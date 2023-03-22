先前因為與7-11聯名遭到網友炎上的百萬YouTuber「Joeman」，以《Joe是要對決》、《Joe是要看房》受到觀眾喜愛，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第5名。

Joeman近期宣布將與「35線上賞屋」Ted合作推出定價1萬2,800元的「房地產線上課程」，分享十年來從房地產小白到認識台灣房地產的完整過程，最後也不忘自嘲「不是割韭菜」。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/12/21~2023/03/20）

▲Joeman位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第5名。

Joeman近半年話題不斷！戀情曝光、7-11聯名遭網友熱議

Joeman近幾個月話題不斷，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年Joeman聲量趨勢，可見今（2023）年元旦Joeman在社群公開與女友妮婭穩定交往的消息，受到網友正反兩面評價，就連妮婭也親自在Dcard上回應戀情，當日網路聲量來到3,909筆；3月4日Joeman針對與7-11聯名推出7款日系美食遭消費者批評進行說明與改進，影片曝光後更是在網路上掀起熱議，網路聲量一路衝破15,969筆高峰。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統Joeman首賣「房地產線上課程」！自嘲被罵：絕對值這個錢

Joeman在18日宣布自己即將與35線上賞屋合作推出「房地產線上課程」，他坦言很有壓力，「我覺得我又要被燒了，之前很常在那邊嘴別人說我沒有賣線上課程」，Joeman也自嘲才剛與7-11聯名販售59元御飯糰被說「割韭菜」，「更何況這個課程隨便賣就是要4千到5千塊」，原本預計和愛莉莎莎一樣推出自媒體課程，不過Joeman表示預計是6月、7月以後才會執行。

YouTube頻道「35線上賞屋」的Ted先前就曾出版房地產相關書籍，後來Joeman決定與他聯手推出「房地產線上課程」，透過系統化教學，讓Joeman擔任主持人與房地產小白角色。此外，Joeman推出的房地產課程將以節目方式製作，提升學員完課率之餘，同時也會手把手帶領學員從線上看房、數據篩選、約房仲看房、破解買房話術、如何議價、下斡旋，最後到房屋驗屋細節、風水課程及聘請專業結構技師、建築師、會計師、危老都更專家、房屋仲介等，Joeman也開口掛保證「我很有自信的跟大家講一定會比較有趣」、「這堂課絕對值這個價錢」。

Joeman親談課程內容差異！網：課程比較務實

Joeman和Ted談到「有錢人買房子為什麼會愈買愈有錢」，Joeman也侃侃而談，從以前25歲對於買房不抱期待，認為少子化下，未來房價一定會跌，到後來被媽媽逼著買房，才開始著手了解台灣房地產、政府政策、銀行放款策略及各區域發展，「我不敢說台灣房地產穩賺，可是我會跟大家分享為什麼我後來持續買其他間房子，而且基本上都是賺錢的」。

Joeman表示，課程主要以買房、租房為主，與YouTube上免費講解內容還是有所落差，若是對台灣房地產不夠瞭解，看完整堂課也能理解台灣房地產經濟市場，Ted也會分享大量業界心得並邀請客座講師。

網友對於Joeman即將推出房地產課程也表示，「有Ted和前幾集風水看房，這課程比較務實，一條龍服務，比較能端出東西，就算被炎上，兩個人可以一起分擔」、「讓我想起來之前7-11澄清那集說要割韭菜應該會賣更貴的東西吧！果然說到做到，真男人」、「第一次買線上課程就獻給你們了，希望能讓買房小白的我能有初步的概念跟知識，希望課程能找多點人實際案例分享，多點互動比較有趣好懂」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月22日至2023年03月21日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Joeman』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。