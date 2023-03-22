1.陸媒援引業內知情人士報導，美國晶片設計公司邁威爾科技（Marvell Technology）繼去年10月裁減大部分在中國的研發團隊後，最近已決定全數裁掉剩餘的中國研發人員。此外，邁威爾向彭博證實將在美國裁員320人，相當於約4%員工，此為多年來邁威爾首度在美國進行大規模裁員。根據彭博報導，微軟和戴爾是邁威爾的前2大客戶。

2.美國商務部周二公布520億美元晶片法案中有關於「護欄」的規定。這些新規範旨在確保企業向美國聯邦政府領取的補助金不會用於中國和俄羅斯等受到關切的國家，這可能使台積電(2330)和三星電子在中國的業務受到限制。

3.彭博社報導，消息人士透露蘋果正在印度推進勞動法的修法，盼能強化在印度的生產。急於從中國手中搶佔iPhone組裝訂單的印度地方政府也有意滿足蘋果的要求，例如位於印度南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）考慮推出新規範讓工廠的輪班更具彈性。蘋果最大代工廠鴻海在泰米爾納德邦擁有印度規模最大的iPhone組裝廠。知情人士表示，相關規畫包括讓印度當地的工作時間和中國的iPhone工廠達到一致。蘋果的建議是開放工廠實行兩班制、每班12小時，而非堅守三班制、每班8小時。報導指出，印度修改的勞動法並不常見，但現在印度願意為蘋果開啟方便之門，凸顯出印度決意取代中國成為電子產品製造中心的野心。

4.美國財政部長葉倫在美國銀行家協會（American Bankers Association）表示，由於監管機構果斷行動，美國銀行體系已經穩定下來，但她也表示，如果中小型銀行爆發擠兌並引發危機擴散風險，那麼政府可能需要採取更多行動保護銀行儲戶。

5.據消息指出，美國政府正在討論如何在不需要國會批准下調高存款擔保額度，但目前尚無定案。目前美國的存款擔保上限為25萬美元。另有消息指出，必要時，政府也願意尋求國會批准調高存保上限。

6.在瑞銀同意以收購方式援助岌岌可危的瑞士信貸後，外媒報導，合併後的瑞銀集團員工將多達12萬人，其中三分之一可能面臨裁撤，瑞信的投銀事業將首當其衝。此外，瑞士政府也將限制瑞信員工在兩家銀行合併後取得分紅，以免引發外界議論。

7.避險需求降溫，以及市場觀望聯準會決議，周二紐約4月期金大跌2.1%，收在每盎司1941.1美元，創下2月3日來最大單日跌幅。6月期金跌2.07%，收在1958.3美元。

8.市場等待聯準會發布利率決議，周二美元指數尾盤微跌0.06%，報103.27。

9.周二紐約期油收漲1.69美元或2.5%，報每桶69.33美元。倫敦布蘭特期油收漲1.53美元或2.07%，報每桶75.32美元。俄羅斯將原油減產計畫延長3個月，以及市場對全球銀行業危機的擔憂有所緩解，給油價帶來提振。