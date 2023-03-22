南韓女團少女時代成員俞利，在隊內擔任副主唱，以自然不做作且反應超快的性格，經常在各大綜藝節目中製造出許多爆笑經典場面，然而，近期她卻突然在社群上表示自己靜脈曲張復發已經動了三次手術，目前恢復狀態好希望粉絲不要擔心。

俞利日前在IG限時動態中貼出多張照片，透露自己將要去動靜脈曲張手術，文中則各別寫下「這是要贏過（病魔）的眼神，我內心不會被折斷的，靜脈曲張，啊腿好麻」、「胸部外科好恐怖，第3次靜脈曲張復發，要打贏（靜脈曲張），加油吧，希望腿部能順利循環，一點都不可怕！」、「對決靜脈曲張Round. 3，對決吧、打贏吧、呀呀呀！」等勉勵自己。

俞利發出多張照片分享手術心情。（圖／擷取自俞利IG）

然而，照片中可見穿著病人服躺在床上的俞利，仍逗趣地戴著墨鏡跟耳機，並最新病況「公告：手術順利完成後，可以恢復日常生活（喝酒），就快見面囉！」手術成功後，她不顧膝蓋及小腿上仍包滿繃帶，開心地戴著墨鏡跳起SUPER JUNIOR的《SORRY, SORRY》，恢復狀況看起來相當不錯。

除此之外，從中可見俞利的媽媽也意外入鏡，且與俞利一樣雙腳綁著繃帶，據悉母女倆這次一起接受靜脈曲張手術，對此，俞利非常感謝院長的幫忙「現在腿比較不痛了，能更開心地跑跳玩耍、跳舞、唱歌、開粉絲見面會跟演戲」。