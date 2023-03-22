擁有F級傲人上圍的女優孟若羽，過去曾被點名本來要與鄧佳華合作，卻在開拍前臨時換人，本月初她自曝在夜店被陌生男子襲胸吃豆腐，最近她為台灣成人博覽會拍宣傳照，被問到AV界的潛規則，她指出其實女優卻沒有選劇本的能力，而是金主和導演去選他們適合的人，而他們為了賺錢也只能盡力配合，很多時候身不由己，所以請粉絲別再給建議問為何不拍某種類型的片。

孟若羽去年差點和鄧佳華拍片爆紅，去年底她大方接受粉絲提問，有人問她每天滾床不累嗎？她笑：「誰說每天做？」間接表示仍有「休息期」，有人問她當初為何接拍謎片？她也大方承認是為了「賺錢」，至於有沒有考慮如日本的AV女優某天選擇引退？她說：「嗯…這是個好問題欸，目前是有慢慢規劃副業啦，等規劃好一定會跟大家說。」

孟若羽發文。（圖／翻攝自____molena___ IG）

本月初孟若羽發長文，自曝在夜店舞池遭人性騷擾，對方看了她一眼，「沒來由的就摸我胸部，我把你的手打掉，我朋友也立馬打你頭」，接著該男又趁她跟朋友聊天摸孟若羽臀部，還直接跑來摸她的腰，孟若羽抗議後，對方態度輕浮，雙手合十看似要道歉，最後還「見笑轉生氣」作勢要打人，引來安管注意，最後把該男送到警局。

孟若羽說，最扯的是，該男後來稱要道歉從朋友那裡得到她的聯繫管道，幾天過去了，孟若羽什麼訊息都沒收到，引來粉絲不捨說：「不管什麼行業⋯尊重每一個人！」。據《香港01》報導，孟若羽最近受訪，分享身為女優其實主控權沒這麼高，拍片主題、對手都是由導演和金主選擇，並在IG寫下：「別人覺得你不適合的時候，你再怎麼嘗試，別人還是覺得你不適合，所以不要問我為什麼不去嘗試什麼劇情」，她根本無法決定。