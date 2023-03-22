台灣鳳梨釋迦遭大陸暫停輸入至今仍未重啟，台東縣政府日前宣布今(22)日由台東縣副縣長王志輝組率產官學共同赴陸說明釋迦檢疫相關事宜，但傳遭中央要求補件而卡關，一直到昨晚才核准放行，中央挨批太政治。農委會主委陳吉仲急表示，農委會從未反對過。

台東縣長饒慶鈴3月16日宣布，將由副縣長王志輝率產官學團隊赴大陸農業及海關總署說明「台東鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，期望透過彼此溝通重啟鳳梨釋迦的大陸市場，但中央卻遲未核准，一直到昨晚才核准放行。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

針對報備卡關一事，陳吉仲表示，整個申請過程中農委會從沒反對過，也和中央相關部會表明，昨晚都已經確認完畢，今天王副縣長和相關團體應能如期啟程。

然而最後一刻才獲准出行，地方農民認為中央思維「太過政治」，陳吉仲說，這是完全錯誤的，國家對國家的防檢疫都有相關規範，都是由中央對中央執行，很感謝所有願意外銷台灣農產品到全球的人，台東縣政府也強調所有防檢疫規範都會符合中央規範。