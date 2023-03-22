台南安平地區角頭陳建寧，2001年因擄人勒贖案遭通緝潛逃到海外，2021年他的弟弟陳建文遭到小弟槍殺身亡，當時在海外的陳建寧還託天道盟幫忙舉辦聲勢浩大的喪禮。刑事局與菲律賓警方合作，本月1日在大馬尼拉地區馬卡蒂市，將潛逃22年的陳建寧等4人逮捕，當場查獲5把長短槍，警方擴大追查後，20日又再當地一處公寓查獲85把各式長短槍，儼然一座軍火庫，警方研判這些槍械可能是準備以漁船走私來台，所幸在海外及時破獲，台菲協商後預計今日將陳嫌等人押解回台，預計下午1時許抵台。

菲國警方1日攻堅衝進陳嫌住處，陳嫌只能雙手舉高乖乖配合趴在地上，現場還有吳姓、楊姓兩名毒品通緝犯，及陳嫌未成年姪子，一共4名台嫌落網。

警方調查，陳嫌在菲國涉及毒品、洗錢、賭博、槍枝等案件，現場搜出4把手槍及1把衝鋒槍。警方經擴大偵辦後，菲國警方昨日召開記者會表示，20日晚間7時許，又再一處公寓查獲85把各式長短槍、彈匣、子彈等龐大軍火，其中包括5.56步槍13枝、左輪手槍12枝、衝鋒槍6枝等。

據了解，陳嫌2001在嘉義市一處停車場，以玩具手槍抵住被害人胸口，將人綁上車後向家屬勒贖6000元萬，事後陳嫌被判刑9年逃亡海外遭到通緝。

2021年陳嫌弟弟，也是台南安平角頭陳建文，遭到小弟槍殺身亡，當時陳嫌還委託天道盟花費2000萬舉辦喪禮，與國內各黑幫關係不差。