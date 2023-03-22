小陳（化名）與小莉（化名）在同公司上班，小陳任職法務人員，小莉則是助理，去年小陳藉著點交業務的空檔，約小莉去開房間，小莉因害怕上司的權威而乖乖到場，沒想到小陳是來真的，不只撫摸親吻小莉，還用下體不斷磨蹭，直到小陳接到有急事的電話，才放過小莉。小莉彷彿看見一道曙光，馬上打電話求救。高雄地檢署22日依妨害性自主起訴小陳。

小陳去年7月13日時，要前往三民區進行不動產的點交業務，但小陳不想空等搬家公司處理，於是抓緊空閒時間，邀請小莉到三民區某旅館的711號房會面，小莉也因為害怕小陳的權威，乖乖到場赴約。

小陳眼看獵物已入甕，便開始對躺在床上休息的小莉上下其手，還不斷個著褲子用下體磨蹭小莉，小莉則嚇得不敢輕舉妄動。

直到1小時後小陳接到有急事的電話，才悻悻然地離開711號房，小莉看著小陳離開後，馬上打給親舅舅求救，舅舅也馬上跑到旅館搭救小莉，帶著小莉去報案。

小莉經過這次的事件後，心理嚴重受創，甚至開始看心理醫生，被診斷疑似為創傷壓力症候群。

檢警調查時，在小莉的胸部及右頸驗出小陳的DNA，罪證確鑿下，小陳也無法否認犯案。高雄地檢署偵結後，對小陳提起妨害性自主罪。