一名女律師去中和一間美容診所做私密處除毛，意外被美容師用刀削掉手上一塊肉，隔天傷口感染就醫才知道需縫合並打破傷風針，加上診所事後處理方式很消極，讓她心生不滿、憤而提告診所，引起網友討論。事後診所也發聲明回應，目前案件已進入司法程序，診所不便再就本次事件多有評論。

一位女律師在臉書社團《爆料公社》上分享，3月9日在新北中和一間診所進行私密處除毛，術前美容師幫她剃毛的時候，由於房間門未上鎖，另一位美容師險些帶著另一位客人闖入房內，讓正在替她服務的美容師嚇到刀片亂揮，意外削下她手上的一塊肉，15分鐘過去都無法止血。

女律師表示，人都會失誤，但重要的是要怎麼處理。美容師看到她的傷口以後，貼上了一塊ok繃，上面再蓋人工皮，並給了2塊指甲大小的人工皮和2小罐生理食鹽水，並交代不要碰到水。不過，因為傷口剛好卡在關節處，人工皮根本黏不住，向診所反應後對方態度很消極，訊息愛回不回，打電話去詢問則得到「如果今天沒有心要解決問題，就不會接你電話了！」的回應，診所還很堅持傷口只是小破皮。

女律師指出，隔天她的傷口發炎，去醫院掛急診才知道傷口很傷，應該要縫合並接種破傷風疫苗，但這些診所通通都沒有說。目前傷口已經大致上癒合了，但可以很明顯看到缺了塊肉，診所口頭提出的賠償是3000元、一盒ok繃及3次傷口雷射；對於她提出的賠償方案則長達2周的已讀不回，後續還大動作發聲明，讓她心生不滿。

不少網友看見傷口照片驚呼「這好誇張，直接提告求償了」、「照片這麼清楚了，診所聲明書還在鬼扯什麼「沒有出血」、「這家感覺很不專業，先是沒鎖門保護好客人的隱私，然後手上拿個這麼利的刀刃居然亂揮，一點警覺性都沒有」。

而業者也在臉書粉專發聲明回應，強調事發當下有積極處理並道歉，但客人表明自己的身分以後，隔日就說要自行就醫，診所雖表明願意陪同就醫並負擔醫藥費，怎料客人自行就醫驗傷後，就直接去警局提告，目前案件已進入司法程序，基於偵查不公開原則，本診所不便再就本次事件多有評論，靜待司法調查。