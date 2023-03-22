嘉澤2022年合併營收為270.99億元，年增26.68%，創下歷年新高，營業毛利為119.37億元，年增39.5%，合併毛利率為44.05%，年增4.05個百分點，營業淨利為72.69億元，年增66.75%，營業淨利率為26.82%，歸屬母公司淨利為62.54億元，年增80.12%，創下歷年新高，每股盈餘為58.7元。

嘉澤董事會決議每股配息26元。

受到傳統淡季及伺服器庫存調整影響，嘉澤今年前2月營收34.75億元，年減7.07%，由於伺服器庫存調整較預期久，恐延續到第2季底，嘉澤今年第1季營運相對保守，不過DT訂單相對穩定，法人預期，嘉澤第1季營收將呈現年減，第2季雖然可望季增，但因終端客戶需求恢復緩慢，能否回到年增仍有待觀察，所幸銅成本逐步恢復正常，有機會享有成本下滑的利益，全年營收有望逐季回升。

美系外資最新報告指出，雖然去年第4季嘉澤財報優於預期，由於GPU與CPU不同，GPU應直接安裝在PCB上，意謂沒有socket，導致嘉澤增長機會有限，然而，我們仍然希望嘉澤能從DT和伺服器CPU插槽升級中受益，作為DRAM和PCIe連接器的升級，推動更高的平均售價和利潤擴張，維持嘉澤「建議買進」評等，目標價984元。