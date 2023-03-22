毅嘉前2月營收12億元、年增加7.72%，創下歷史第三高，衝出淡季不淡的好成績，隨著3月工作天數恢復正常，加上大陸已完全解封，車用市場持續被市場看好，將是今年整體宏觀經濟持續不確定下，少數仍可以樂觀期待的領域。

有鑑於目前車用產品之需求動能強勁，毅嘉主要客戶的需求展望樂觀，預期將可帶動毅嘉今年度的整體營收及獲利呈現逐季增溫之趨勢。