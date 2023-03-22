【旅奇傳媒/編輯部整理】南投半山夢工場提前慶祝兒童節連假，即日起到4月9日(週日)舉辦一連串慶祝活動，有在生命樹下野餐與彩繪夢想生命樹的「半山野餐繪」、跟著山神米娜尤逛半山夢工廠集章活動，彩繪經評選有機會得到價值最高3,000元樹德旗艦店商品兌換券、兒童蜜蠟磚、TOY COLOR布料彩繪筆等。此外分享半山指定打卡點照片或影片，就能拿到灣島文化館買一送一優惠券和灣島小舖飲品，快來山上踏青旅遊。

春遊來了！半山夢工場擁有千坪空曠灣島廣場，生命樹高達10層樓高，非常適合兒童寫生畫畫，半山夢工場聚集樹德吉祥物，包括山神米娜尤、機器人STI、機動組長比比、布農小鳳梨小蹦萊、噶瑪蘭語香菇巴紐及邵族貓頭鷹咻瑪迪呀等6隻可愛吉祥物，集中在一張畫紙上，供大小、小朋友一起彩繪，只要現場領取畫紙或購買任一種入場券，都可進到廣場參加彩繪活動，還可在生命樹下享受室內野餐。

▲兒童彩繪活動。 圖：半山夢工場／提供

樹德企業董事長吳宜叡表示，彩繪活動不是比賽，卻可以拿到豐盛獎品，分成兩組，分別是3到6歲是著色組、7到12歲是寫生組，由專家評選每組前三名與FB最多人按讚前三名「人氣獎」都有獎品；此外購買「半山野餐繪」套組還比平常省下1000元，物超所值。

通過南投縣政府戶外教學認證的，「灣島文化館」也是兒童節一大亮點，館內除了展示南島文化古物，還有9大數位藝術科技，有光雕地景、史前壁畫、洞穴動影、類team lab 、沈浸式體驗、海光幻影、立體水波，以及超大24米長沙灘劇院，即日起追蹤半山夢工廠官方IG帳號，在個人限時動態分享指定打卡點照片或影片，就有機會獲得灣島文化館優惠券乙張 (2人同行1人免費、灣島小舖飲品乙瓶，非常優惠。

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