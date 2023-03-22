新北市長侯友宜被視為藍營最強母雞，國民黨今日將通過提名委員會，是否加入侯今表示尊重主席朱立倫安排，被問到若被主席徵召參選總統是否也會義無反顧時回應，他從事公職40多年來，永遠不變初心，為國家、為人民盡最大奉獻，來就是每個人該做的事情。

國民黨立委謝衣鳳表示藍營最強母雞是侯友宜，侯友宜說，每個人站在自己工作崗位，都會以團隊為重，大家攜手合作，最主要目標是為國家、為人民做出最大貢獻，讓國家能夠長足進步，這才是我們所心願的。

被問到侯友宜的位置在哪？侯友宜說，每個人都有每個人的位置，把位置擺對，大家互相惕勵、攜手並肩作戰，本來就是一個適才適所的方向，每個人都會找到自己的方向，挑起重責大任全力以赴。

被問到是否加入國民黨提名委員會，侯友宜表示，他尊重黨主席安排，各縣市首長們只要黨有需要，大家義無反顧、全力團結在一起，面對外面所有挑戰，為國家、為人民、為團隊做出最大貢獻力量。