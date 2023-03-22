前性感寫真女星許嘉容年輕時外型亮眼、身材惹火，拍過大尺度的性感寫真，還曾模仿前主播王怡仁喬奶，被封「喬奶達人」爆紅。2009年嫁給名醫之子李淵楷，婚後生下一女，淡出演藝圈專心照顧家庭，想不到14年婚姻爆危機，傳老公寄出律師函要求離婚，還跟她放話若不簽，就要斷金援、逼搬家。

李淵楷來自名醫家庭，父親是前馬偕醫院的心臟內科權威李德福，他本身也很爭氣，畢業於台灣大學財經系碩士，對投資理財頗有一套，身價非凡。許嘉容2009年嫁給李淵楷，過著富裕的貴婦生活，曾在社群平台曝光位於葡萄牙的30坪3千萬豪宅，樓下有間精品店可以血拚之外，還與足球明星C羅當鄰居；此外，許嘉容樂於分享精緻的美食之旅，去年才跟丈夫住到「台灣最難訂房」的奢華酒店，吃香喝辣的富足生活，令人羨慕不已。

許嘉容年輕時身材火辣。（圖／中時資料照）

想不到和樂融融的婚姻生活，竟是貌合神離的假象；根據《鏡週刊》報導，許嘉容和老公的感情不睦多年，傳丈夫不滿她有囤積症，把整間房子堆滿雜物，加上對買房沒共識，丈夫以個性不合為由要求離婚，預計4月開首次調解庭。據悉，李淵楷態度堅決，不接受許嘉容崩潰求和，火速搬離昔日愛巢，甚至封鎖許嘉容的通訊，離婚協議書也表明若不同意，就不再支付生活費，也會逼許嘉容搬出公婆名下住處。但許嘉容想再努力，聘請替李靚蕾打官司的律師田欣永搶救婚姻。

回顧許嘉容2011年受訪時，透露老公熱愛新穎、氣派的房子，即便北部擁有超過12間舊房，都寧可月砸約6萬租下天母60坪豪宅，由她包辦家中所有的佈置、擺設，打造心目中的「古皇宮」，而且當時老公為了討愛妻歡心，不惜買下要價367萬進口名車送她，讓許嘉容幸福滿滿；如今14年婚姻搖搖欲墜，令人不勝唏噓。