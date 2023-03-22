香港影帝王浩信與女星陳自瑤多次傳婚變，夫妻倆結婚初期經常同框，近年卻不再合體出席活動，在社群平台也少見對方身影。近日，陳自瑤在社群媒體上主動點讚網友留言，疑似默認已經跟影帝離婚，此事掀起網友們熱議。

近日，陳自瑤在某短視頻平台上分享了一段短視頻。視頻中，陳自瑤畫著精緻的妝容，打扮得光鮮亮麗，為網友親自介紹了幾個，在TVB電視劇中出現的拍攝地點。影片發布後，迅速獲得了不少網友的按贊。留言區，大部分都是在誇讚陳自瑤的顏值和凍齡的好狀態。其中有一位網友，留言詢問陳自瑤：「只想問，單身了？」沒想到卻獲得了陳自瑤本人的點贊。

消息一出，許多網友紛紛表示：「恭喜美女終於離開渣男。」、「美女大概真的恢復單身了、恭喜姐姐！！！」、「個人感覺只是炒作罷了，去年也有網友偶遇他們一起跑步一起去迪士尼，根本沒有說的關係那麼破裂」、「真的嗎？恭喜姐姐遠離男人好好搞事業。」

事實上，陳自瑤與王浩信屢次傳出婚變，其中包括前年（2021）王浩信傳出與合作過的女星蔡思貝傳出緋聞，更在TVB台慶頒獎禮那天，王浩信是挽著搭檔蔡思貝出場，兩人的誹聞更是甚囂塵上，而老婆陳自瑤獨自走紅毯，令外界紛紛擔心兩人的婚姻狀況。