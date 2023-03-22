台中市大雅區19日發生車禍肇逃事件，34歲吳姓女駕駛小客車衝撞攤販後開溜，隔了兩天終於在21日現身，她供稱當晚在車內因撿手機衝撞路邊攤位，由於害怕才逃跑；至於為何遲遲未到案，她僅說身體不適，警方訊後已製單告發。

大雅區19日深夜11時發生車禍肇逃事件，一輛小客車行經學府路衝撞5、6處攤位及2處民宅，民眾及攤位老闆聞巨響後紛紛探頭查看，肇事者隨即逃逸無蹤，幸無人傷亡。

警方當晚通知陳姓車主到案，他供稱將車借給吳姓女朋友駕駛，原本吳女20日下午1點要到案說明，但卻爽約，電話也聯繫不上人。吳女終於在21日現身，表示當時因在車內撿手機而衝撞路邊攤位，由於害怕所以拔腿就跑；至於為何遲遲未到案，她僅說身體不舒服。

這件衝撞攤販車禍也被PO上社群臉書，造成受害攤販好幾天不能做生意，網友紛紛質疑是否為酒駕釀禍？警方訊後已製單告發。

大雅警分局呼籲，發生交通事故請立即報警處理切勿逕行離去。汽車駕駛人駕駛車輛應減速慢行並注意前方狀況，以避免事故發生。