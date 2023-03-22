民進黨立委初選20日起開跑，民進黨台北市議員洪健益20日領表特別領取2份，22日登記時也揭曉答案指出，他是為前內政部長徐國勇領表，然徐國勇考慮的選區將面對現任立委高嘉瑜或蘇巧慧。陪同登記的議員王世堅表示，感情上、理智上都支持，高嘉瑜則「祝福她」。

洪健益20日領表後陪同王世堅登記參選第二選區（士林、大同），今則由王世堅陪同下，登記第七選區（松山、信義）。他表示，徐國勇先前有請他幫忙領表，徐國勇考慮3個選區，其中士林、大同已被王世堅登記，以兩人交情確定已排除考慮，只剩第四選區（內湖、南港）或新北市，但徐國勇為內湖、南港出生。

媒體追問，新北市是指第五選區（樹林、鶯歌、新莊九個里）？洪健益並未予以否認。至於初選登記至24日截止，徐國勇將在明日登記？洪健益回覆，「我不知道，我真的不知道，我這兩天打給他他都不接電話。」

而徐國勇若登記台北內湖、南港，將對戰高嘉瑜，參戰新北樹林、鶯歌、新莊九個里，則與蘇巧慧競爭。王世堅與高嘉瑜有好交情，王世堅將支持徐還是高？王世堅說道，任議員和立委都和徐同事過，有30年交誼，不僅是非常好的朋友，也是共同戰鬥的同志，若確定登記內湖、南港，在感情和理智上都支持，對於高則「祝福她」。