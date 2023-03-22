前總統馬英九將率團赴大陸祭祖和學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，在安全維護上，成為兩岸雙方極為重視議題。特勤維安人員是否配槍也成為關注焦點。國安人士表示，過去大陸海協會長陳雲林，及台辦主任張志軍訪台，陸方隨扈的配槍，在進入機場時就被收繳保管，安全維護由我方派外事警官大陸隨扈共同合作，這也是一個默契。

據了解，過去兩岸交流頻繁時，2008年11月前海協會長陳雲林訪台進行第二次江陳會談。當時陸方也配出大批隨扈來台進行維安。不過在我方建議協調下，大陸也相當尊重我方，因此在進入海關時，統一由航警收繳後保管，離境時才領取攜回。

在陳雲林來訪台前，國台辦主任張志軍也曾先來台踩點，當時所帶來的隨扈人員，也是依照雙方協議，在機場就先繳槍。

國安人士也表示，不只大陸方面官員，每年有眾多的友邦元首訪台，依照慣例也都不攜帶配槍入境。

不過唯一例外就是2005年，前副總統連戰赴大陸訪問，由於連戰也是卸任副總統，與其隨行的6名隨扈獲大陸同意「配槍一同隨行」，善意展現對連戰的高度禮遇及尊重。

但前副總統蕭萬長在2008年，以副總統當選人身分赴陸參加博鰲亞洲論壇，隨行的維安特勤人員也未配槍。但馬辦表示，相關隨扈維安一切依國安局特勤中心的規畫與安排。