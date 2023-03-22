國票金近期股價隨著股東過戶日逼近，呈現大幅波動，外資3/14開始大舉出脫國票金，累計6個交易日賣超1.39萬張，股價雖然帶量連跌3天，但加碼者眾，昨天反而收復3月13日的低點。而在這6天外資拋售中，單日成交量出現罕見的2.95萬張，且日均量高達2.1萬張，外資你丟我撿明顯，撇除旺旺集團及耐斯集團兩大集團買盤外，赫然見到臺企銀、第一金及彰銀等官股銀行跟著搶單，官股的角色令人質疑，原本應該中立的角色，卻似乎要將官股成為關鍵的第三者，更踩踏「金金分離」的紅線。

目前13席國票金董事席次中，旺旺集團則握有7席過半席次外，耐斯集團及官股行庫各有2席一般董事及1席獨董。

依金控法第16條的規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有某一家金融控股公司已發行有表決權股份總數超過10％者，應事先向主管機關申請核准。而同一人或同一關係人持股超過5％者，應向主管機關申報，之後累積增減逾1％者，亦須辦理申報。依此規定，民國100年財政部指示八大公庫銀行買入國票金股權逾16％，卻未依法事前取得金管會核准，已有適法性的疑慮。此項違法爭議，隨著後續土銀、兆豐銀及華南銀於市場出售其國票金持股，整體公股銀行對國票金持股降至報載8％左右，本來已逐漸地淡化，但近期官股再度大舉加碼國票金，是不是應該先向主管機關申報或申請核准，以避免出現爭議。

此外，金融界認為，金管會一直推動「金金分離」政策，避免產生「競業禁止」與「營業秘密外洩」等問題，但一銀及合庫為民營金控國票金法人董事，並參與董事會運作，同為市場競爭關係的金融業者，恐與不公平競爭、利益衝突、營業秘密外洩、不當競業等與金管會推動的「金金分離」原則相互衝突，主管機關對於官股行庫介入民營機構董事選舉，應該更謹慎看待。