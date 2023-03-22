余憲憲送「尸位素餐愧對人民」給張善政市府。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政上任首次施政報告，民進黨議員余信憲送「尸位素餐愧對人民」給張善政市府，法務局長賴彌鼎不滿拍桌回嗆，被請出議會還疑似飆國罵，引爆綠營議員怒火群起要求道歉，張善政也不佛了，態度強硬認為8字對公務員是嚴重侮辱要求道歉，雙方唇槍舌戰，場面火爆。

民進黨議員今送上「無限膨脹的超徵稅額，張善政的50億多重宇宙不斷增生」接續發言斥張善政團隊大撒幣。

「請問民眾選您和選鄭文燦，有沒有不一樣？」余信憲發現局處書面報告內容與前朝諸多重複，甚至有複製貼上，一一點名後送「尸位素餐愧對人民」8字給張善政市府，法務局長賴彌鼎當場拍桌回嗆說不接受，引爆綠營議員怒火斥態度惡劣，議長邱奕勝急將賴趕出議事堂，賴離場時持續和綠營議員對嗆，甚至疑似脫口說出國罵，綠營議員群起激憤要求道歉，議員林志強也拍桌斥要尊重議會。

張善政原態度低下，余信憲認為藐視議會，緊追要求道歉：「可以不支持言論，但可以攻擊人家嗎？這有刑事責任耶！」張善政頻被插話後轉趨強硬，雙方對嗆場面火爆，張善政數度強調分2部分：「這8個字對我們所有公務員是嚴重侮辱，完全不接受！」重申施政有延續性，工作報告內容部分重複也是很自然的事情，要求余信憲要先跟市府團隊道歉，至於局處長是否有辱罵他沒聽清楚，但如果有罵的話，「我鄭重向您道歉！」

議長邱奕勝說，會調錄影帶出來釐清是否有對議員不敬，要求市府處理。賴彌鼎被趕出議會後受訪指出，工作報告有2／3不一樣，怎麼可以說完全一模一樣，直指尸位素餐是多嚴重的汙衊，因此嚴正抗議。