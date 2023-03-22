【旅遊經 旅遊經報導】

對許多大眾而言，海釣是人生難得體驗，隨著春分的到來，天氣漸暖，風浪漸緩，海象轉好，正是出海釣魚的好時機，深澳漁港擁有全國數量最多的娛樂漁船，是出海賞景、海釣的最佳選擇，除了搭乘娛樂漁船，深澳漁港內有眾多平價美食小吃及270度廣闊視野的海天步道，周邊還有象鼻岩、酋長岩等奇特景觀，可以從早到晚玩不停。

海釣鯖魚(圖：旅遊經提供)

春分時節，氣溫開始回暖，位於新北市瑞芳區的深澳漁港，盛產小卷、透抽、白帶魚、鯖魚等沿近海漁獲，是知名的海釣盛地，更是全國娛樂漁船最多的地方！3~9月從深澳出海可以體驗釣小卷及白帶魚的樂趣，9~12月則主要可以抓到軟絲、赤鯮及馬頭魚，不同季節會有不同驚喜。

娛樂漁船

欣賞海景

瑞芳區漁會魚市場李主任表示，春分後出海遊釣可以捕獲許多不同的魚種，例如:紅喉、馬頭魚、白帶魚等，魚兒上釣那種驚喜、滿足的喜悅的片斷，令人難忘，搭乘娛樂漁船的樂趣不只海釣，還能從海面上觀賞象鼻岩、酋長岩等奇特地景，或請船主繞往陰陽海欣賞大自然的調色盤，享受與陸上賞景截然不同的體驗。

欣賞象鼻岩(圖：旅遊經提供)

想至深澳漁港，可以搭乘台鐵至基隆或八斗子火車站，轉乘基隆客運 791、1051，亦可由台北車站搭乘國光客運 1811，客運皆在深澳發電廠站下車，再步行沿著指標系統進入深澳漁港，隨後可以騎乘海鮮樓旁的YouBike單車，在港內尋找美食。若想自行開車前往，深澳漁港停車也十分方便，要觀賞奇特地貌可以到象鼻岩旁的第一停車場停車，搭乘娛樂漁船則可以停在漁會大樓旁的第二、第三停車場。

此外深澳漁港漁產豐富，有眾多CP值超高的海鮮小吃，包括彈牙的小卷米粉，酥脆可口的白帶魚、軟糯飄香的三杯鰻魚以及外脆裏嫩的墨魚香腸，都能讓人回味無窮，民眾在春分後可至漁港觀光或規劃一声出海釣魚，都是不錯的選擇！

酥脆可口的白帶魚

彈牙的小卷米粉

新北市漁業處表示，深澳漁港有提供免費WIFI熱點，並設有智能觀光面板有助於到港民眾充分了解深澳漁港特色獲取娛樂漁船、美食、周遭景點、停車場車位等相關資訊，如果想到深澳海釣可以提前與娛樂漁船業者預約行程，可至官方網頁業者資訊查詢，即可從深澳漁港出發體驗海釣或來場漁港觀光之旅!

海天步道

圖片：新北市政府漁業處提供