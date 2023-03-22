【旅奇傳媒/編輯部整理】由民間自辦的「2023台北花節音樂派對」於3月17日至4月9日登場，總計安排16場音樂饗宴，演出陣容包含了知名饒舌歌手老莫、6yi7、PinkChain 粉紅鍊人、由香港來台灣定居的雙人組合絕命青年、白目樂隊的龐克妖女高小糕、演而優則唱的知名演員陳竹昇等多組獨立樂團，風格多元、內容豐富精彩；同時，4月7日晚間8時30分於公館水岸廣場，還特別安排一場免費場次，並邀請水管樂團現場演出，歡迎市民前往欣賞。

觀傳局指出，記者會特邀去年由臺北市政府文化局、台北流行音樂中心主辦的「臺北音樂不斷電原創音樂徵選」優勝團隊「桑尼」、「旅人」、「何人」，共同以組曲編排全新「台北花節音樂派對」，並於記者會特別演出，展現透過市府主辦音樂徵選活動脫穎而出的優勝團隊，歷經培訓與現場演出的成果。

▲「2023台北花節音樂派對」至4月9日，歡迎市民踴躍欣賞。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

臺北市政府觀光傳播局局長陳淑慧表示，今年台北花節已展開一連串的活動，這次「台北花節音樂派對」是由民間舉辦，非常感謝凱擘大寬頻今年第7年贊助音樂活動。臺北市Live House近幾年因疫情、場地營運、財務等因素，面臨經營困境。期待透過這次活動，攜手 Live House 搭建舞台，使臺北市音樂文化能綿延不斷，也讓許多在地樂團持續有更多展現機會。北市府現正規劃夜經濟遊程，Live House 也是其中1個重要項目。

▲台北花節音樂派對場次表，其中4月7日為免費場次。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局說，「台北花節音樂派對」是由凱擘大寬頻的陽明山、金頻道、新台北、大安文山等4家有線電視公司共同贊助，今年串聯全臺北市各大 Live House 業者，包含PIPE Live Music、樂悠悠之口、後台 Backstage Café、破牆X爛Bar、台北月見ル君想フ、Par store 以及 Revolver 等7家，推出16場樂團演出，票價為250元至900元間。凱擘大寬頻特別於4月7日安排1個免費場次，無需索票，自由入場，有興趣者請上活動粉絲專頁查詢相關訊息。

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