民進黨台北市議員許淑華昨（21）日登記參選立委，對於潛在對手、國民黨台北市議員徐巧芯放話已整理出「毀滅性」相簿備戰，許回擊，她是在選立委而非狗仔。對此，徐巧芯今在臉書嗆聲許淑華，表示她會給許時間去回想近期所做的事，到時候再揭穿謊言，「一起來看血流成河」。

徐巧芯先前曾提到，她的手機裡有一個針對許淑華爆料的相簿，目前資料已整理出22張，但絕對不包含桃色方面的事物。徐巧芯更於上月11日在政論節目《中天辣晚報》中，公開了許淑華在去年九合一大選期間，誤將「抗中保台」說成「抗台保中」的影片

而對於許淑華「非選狗仔」的批評，徐巧芯今在臉書發文回擊，她所收集的資料，都是跟公共事務，和「許淑華的承諾」有關，是一個政治人物應受到的最基本檢驗，跟立法委員的適任與否絕對有關，並非八卦，更不存在霸凌。

徐巧芯也嗆聲，她給許淑華一點時間，去想想這段時間自己做了什麼，到時候再來揭穿謊言，「一起來看血流成河」，她並於貼文中，留下了「松信惡女是為了代替月亮懲罰妳」的標籤。