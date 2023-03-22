湧言會新北市黨部主委何博文22日在跨黨派民代力挺下，正式宣布投入新北市第1選區（淡水、八里、石門、三芝、林口、泰山）立委選舉。他承諾將扛下責任，成為民進黨主席賴清德競選總統北海艦隊的一員，「正義金剛要進化成為守護北海岸的北海金剛。」

何博文上午在湧言會立委趙天麟、王定宇、林楚茵，正國會立委吳琪銘、陳歐珀，新潮流立委沈發惠及跨派系議員陪同下，於台大校友會館舉行「挺博文、進國會—何博文前進國會參選」記者會，開始前眾人高喊「挺博文進國會」，展現團結。

何博文指出，身為民進黨新北市黨部主委，他不畏艱難，以實際行動展現團結凝聚的力量，期許2024總統立委雙贏，守護台灣、建設家園。除了感謝人民頭家，也要謝謝賴清德的肯定、鼓勵及感召，台灣正走向全新的關鍵時刻，面對中國大陸與日俱增的威脅，為了國家和成長的土地，「我們必須捲起袖子和賴一起打贏總統、立委選戰全力守護台灣的民主繁榮。」

何博文指出，為爭取進入國會為人民做更多服務，毅然放棄議員連任機會。同時，栽培優秀年輕人接棒，完全符合民進黨的價值和理念。感謝過去10年來板橋鄉親對博文的支持照顧，博文也栽培年輕優秀世代接棒，繼續紮根板橋。但今天，他我將繼續承載更大使命，為堅定守護台灣、建設北海岸全力打拚。

「熱愛台灣，深愛國家，面對挑戰，這一戰，我毅然承擔。」何博文說，他誓將成為賴清德主席競選總統北海艦隊的一員，正義金剛要進化成為守護北海岸的北海金剛，關心交通、教育、人文議題；他也特別提及前立委呂孫綾、當地議員鄭宇恩相讓相牽成，他將全力以赴，結合各界的力量，成功完成使命。

趙天麟說，此次跨黨派民代站在一起，就是要展現決心，希望民進黨在新北拿下最多席次，增加國會影響力。他提及，賴清德展現無比高度及協調能力，使跨派系、跨縣市政治領袖出來力挺何博文，這也是立委到議員夥伴們共同努力的結果。