大陸業內稱為「晶片狂人」前紫光集團董事長趙偉國曾放話要併購台積電、聯發科，後來因涉嫌貪污日前遭起訴。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，2015年趙偉國來台時，台灣有不少半導體業老闆都渴望併入紫光，現在回想恐怕會冒出冷汗，趙偉國是「假、大、空」代表人物，而對比華為創辦人任正非扮演「老實樹」角色，兩人命運大不同。

謝金河在臉書發文指出，這兩天，除了矽谷銀行破產，瑞士信貸危機外，台灣民眾也許會注意到失聯逾7個月的前紫光集團董座趙偉國被以「涉嫌職務犯罪」起訴，2015年趙偉國來台，那時他豪氣干雲，除了準備吞下矽品、南茂，又揚言併入聯發科及台積電，震驚整個半導體產業界。

謝金河提到，趙偉國來台之前，紫光整合了展訊、銳迪科，再併購威騰電子，他相中手機晶片的聯發科並不令人意外，而此時台灣的半導體產業正處在最脆弱的時刻，聯發科股價在200元以下，台積電在100元，而那一年記憶體產業風雨飄搖，茂德、爾必達破產，力晶下市，南亞科也告急。

他說，另一個對照組是華為創辦人任正非，17日他在深圳總部頒獎典禮上說，他並不反美，他認為美國的科技實力10年也跟不上。從孟晚舟遭到拘捕，任正非經常親自到檯面發言，從華為發展晶片的困難，到對經濟不斷示警：經濟寒氣逼人，活下來最重要，不是追求規模經濟，而是重視現金流。

謝金河認為，在一片唱旺中國經濟的呼聲中，任正非總是扮演老實樹的角色。1944年生的任正非即將邁入八旬老年，他領導的華為將航向何方？這些年面對制裁壓力，能否擺脫困局？在5G基地台舖設大紅的中國鐵塔股價跌到1港元以下，看起來並不輕鬆，但任正非言所當言，格局大不同。