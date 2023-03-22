台中一名做挖管路工作的黃姓男子前年在交友軟體約女子見面，女子碰面後當場拒絕摸他下體，說自己月經來了，不能嘿咻，但男子仍色心大起硬上得逞；男子事後相當懊悔，與對方達成和解，願賠償60萬，法官依犯強制性交罪，處有期徒刑1年6月，緩刑4年。

判決書指出，男子與女方為網友，他前年11月21日前往女方台中住家，當時對方已明確表示拒絕碰他下體，且說月經來潮、拒絕發生關係，但他仍強行脫掉對方褲子內褲後性侵得逞；警方在女子短褲後側口袋、胸罩左、右罩杯內層、外陰部都驗出同一男性體染色體型別，根據多張LINE對話截圖，可知性侵事實明確。

法官認為2人當初透過交友軟體相約見面，男子雖遭對方口頭拒絕，但見對方無明顯抗拒舉動，才在色膽薰心下做出憾事，但犯罪手段尚屬和平，並未造成女子任何身體傷勢且，且男子在審理期間已成立調解，願賠償60萬，目前已給付16萬5千元，可認男子犯後已付出誠摯努力，試圖彌補犯罪損害。

法官認為男子無前科紀錄，當時行為時血氣方剛，在情慾催化下犯罪，事後承諾賠償60萬元，女方也同意法官判緩刑，法官認為男子大學畢業後、未婚無子女、受僱從事挖管路工作，依犯強制性交罪，處有期徒刑1年6月。緩刑4年。