桃園市八德區某間私立幼兒園傳出有3名孩童染上腸病毒，園方昨日緊急消毒環境、發簡訊通知該班家長將自主預防停課1周。園方透露，能快速找到其他染疫孩童要歸功於機警的教師，教師在檢查孩子口腔時發現有異樣破洞、成潰爛狀況，趕緊通知家長帶孩子去診所就診，這才揪出隱藏個案，決議停課1周避免群聚狀況再擴大。

有家長昨天晚間在社群網路上急徵保母，原因是幼兒園傳簡訊通知孩子的同班同學確診腸病毒，需要停課1周，但自己和先生無法臨時請假，才上網徵求臨時保母，留言下方也引來其他家長直呼「該不會我們孩子同班」、「是不是袋Ｘ班」、「悲劇了」等回覆。

園方表示，由於腸病毒肆虐，八德區雖然不是「1127」（同1個班級1周內出現2名腸病毒病童需停課7天）的重症區域，但遵守防疫規範，班級老師每天會對孩童量測2至3次體溫、檢查孩童的口腔及手足是否出現異樣，這次真的要歸功於機警的老師。

園方指出，園區某個班級出現第1例腸病毒確診個案後，班級老師在檢查其他孩童的口腔時，意外發現有破洞的狀況，馬上聯繫家長帶至診所就診，家長也如實回報確診腸病毒後，園方昨天立即將染疫孩童的班級學生全數帶離原教室並進行環境消毒，經內部討論後決議自主預防停課1周，29日才能復課，以防群聚狀況再擴大，對於臨時通知家長停課深感抱歉，但為保護其他健康孩子的安全，停課1周勢在必行。

衛生局回應，該間私立幼兒園位於八德區，八德區尚符合腸病毒防疫措施公告停課條件地區，且3名孩童確診的腸病毒並非71型或D68型，不會硬性要求執行「1127」停課，園方可自行決定是否自主預防停課，目前桃園市僅有平鎮區曾達到1127停課標準。

衛生局說明，執行「1127」停課條件有3種，分別為衛福部公布當年度發生腸病毒71型流行疫情時；當年度沒有腸病毒71型流行疫情，但機構所在的鄉鎮市區，曾被公佈有腸病毒71型檢驗陽性個案或年齡在3個月以上的腸病毒感染併發重症個案時；機構內發生腸病毒感染併發重症通報個案，且個案檢出腸病毒D68型時。

衛生局提醒，腸病毒71型易引起神經系統的併發症，且重症病程變化快速，又以5歲以下嬰幼兒為高危險群，請家長務必密切注意幼童是否出現持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，若發現家中孩童出現上述症狀，應立即送往市內5家腸病毒重症責任醫院。