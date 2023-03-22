台中市長盧秀燕上任百日民調高達67％，是否擔心藍營最強母雞易主，新北市長侯友宜今表示，盧市長是非常優秀的女性首長，在很多工作方面表現非常傑出，每個人在現階段她是台中市，而「我是新北市長」，彼此間互相合作才是最重要，也有很多縣市首長表現很亮眼，新北也跟其他縣市往來非常密切，只要大家通力合作，讓台灣好，才是最重要的方向。

對於民進黨立委林俊憲喊話洪秀柱出來承擔，侯友宜說，洪主席是女性豪傑、敢作敢為且有為有守，是位為國家做了很多努力貢獻的女性，對她非常敬佩，每個人有他的想法、做法，充分尊重。