配合上櫃公司111年度財報的公布，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，本週於3月23日首先推出「富櫃200」主題式業績發表會，3月27日及3月30日接續辦理兩場主題為「富櫃200（二）」及「半導體」之業績發表會。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值最大及流動性最佳之200檔上櫃股票，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，為使投資人更加瞭解富櫃200指數成分股中的優質上櫃公司，櫃買中心特於3月27日（週一）加碼推出第二場「富櫃200」主題，邀請晶圓及IC測試大廠精測（6510）、國內醫藥品連鎖通路商-大樹（6469）及專業藥業代工大廠保瑞藥業（6472）等公司現身說法。

櫃買中心指出，半導體業為臺灣重要科技產業發展之一環，完整的產業鏈具備強大之全球競爭優勢，其景氣變化與資本市場之波動息息相關。3月30日接續安排「半導體」主題，邀請的公司有全球伺服器管理晶片(BMC) 全球大廠信驊（5274）、國內半導體產業最大之3吋至12吋專業晶圓材料供應商環球晶（6488）及中美晶（5483），說明營運前景。