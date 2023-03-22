DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉觀察，2022年台灣晶圓代工業表現相當亮眼，四大晶圓代工廠台積電、聯電、力積電與世界先進合計營收達894億美元、年增達31％，但第四季營收出現COVID-19爆發以來首度季減。

2022年台灣晶圓代工合計營收成長雖逾3成，但略低於DIGITIMES研究中心預估，主因第四季營收表現受手機、高速運算（HPC）晶片客戶砍單、長約（LTA）調整，及美國10月公布對中國大陸半導體新禁令等因素影響，反映台灣晶圓代工產業景氣出現反轉訊號。

展望2023年，總體經濟陰霾難散，雖然中國大陸疫情解封政策為全球經濟發展帶來曙光，然經濟與消費回溫時點仍不明。此外，手機、NB等電子終端產品出貨動能仍疲，伺服器、工控、汽車等原期望可支撐半導體需求的應用產品出貨表現，亦因總經前景不佳而不樂觀。

陳澤嘉預估，台灣晶圓代工產業因電子業庫存調整及淡季效應影響，首季營收預期將再季減逾1成、且陷入2019年第二季以來的年衰退。鑒於晶圓代工產業因應短期景氣波動調整資本支出，預期全年合計營收將由正轉負、衰退2.8％。