昆山深化兩岸產業合作試驗區設區十週年座談會21日舉行。大陸國台辦副主任潘賢掌透過網路視訊發表講話。潘賢掌表示，要深入貫徹落實中共習近平總書記重要講話精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，始終尊重關愛造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，讓廣大台胞台企願意來、留得住、融得進、發展好。

潘賢掌表示，希望昆山試驗區百尺竿頭、更進一步，在新起點上踔厲奮發、勇毅前行，不斷擦亮試驗區這塊金字招牌。在對台交流合作上大膽試、大膽闖，吸引更多台灣先進製造業、現代服務業企業前來投資興業，吸引更多台灣青年前來就業創業。為台胞台企營造更優良的發展環境、更舒心的生活環境，為深化兩岸融合發展進行更多成功探索，為團結廣大台灣同胞、致力民族復興、推進祖國和平統一作出新的更大的貢獻。

大陸國家發展改革委副秘書長歐鴻出席並講話。歐鴻表示，在部省際聯席會議統籌協調下，紮實推進試驗區各項工作，把試驗區體制優勢、組織優勢轉化為深化改革和擴大開放的堅強保障。要加強頂層設計，研究制定新時期昆山試驗區建設發展總體方案，更高起點謀劃一批前瞻性政策措施，更高標準推動重點任務落地見效。

歐鴻表示，要深挖合作潛力，持續深化兩岸產業合作，以產業合作帶動兩岸社會人文交流，不斷探索兩岸民間交流合作新模式。要深化融合發展，落實落細一系列同等待遇政策，認真研究在昆台胞台商台企現實需求，完善相關配套支持政策，構建有利於融合發展的制度高地。

江蘇省委常委、昆山市委書記曹路寶會見與會領導和嘉賓，江蘇省副省長夏心旻講話，大陸國家發改委外資司（港澳台辦）司長鄭持平、江蘇省政府副秘書長劉世虎出席，昆山市委副書記、市長吳慶文致辭。

昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。2013年2月，大陸國務院正式批復同意設立昆山深化兩岸產業合作試驗區，賦予昆山對台合作先行先試的重要使命。

活動中，昆山市彙報了試驗區建設情況，昆山深化兩岸產業合作試驗區設區十週年十件大事、改革創新十佳案例和昆台融合發展十大典型發佈，台資服務業集聚發展區和兩岸文化交流基地創新中心（籌）揭牌，昆台易「鹿」通台胞就業創業平台發佈，一批項目簽約、台資產業項目開工投產。

當天上午，還召開了昆山深化兩岸產業合作試驗區第十次部省際聯席會議。大陸國家有關部委負責同志；蘇州市領導顧海東、潘國強，市政府祕書長俞愉，昆山市和市有關部門負責人參加活動。